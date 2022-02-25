Лавров: РФ готова к переговорам в любой момент, когда ВС Украины сложат оружие

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия готова к переговорам в любой момент, когда Вооруженные силы Украины сложат оружие, никто не собирается на них нападать и угнетать. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

"К переговорам мы готовы в любой момент, как только Вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие. Никто на них не собирается нападать, никто их не собирается угнетать, пусть возвращаются в семьи, а украинскому народу давайте предоставим все вместе возможность определить свою судьбу", - сказал глава МИД России.

Сергей Лавров отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не стал договариваться с РФ, когда она выдвигала предложения об обеспечении безопасности в регионе, и упустил возможности.

"Мы предлагали любые варианты обеспечения безопасности. Президент Путин об этом говорил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Макроном. Он прямо сказал: расширение НАТО неприемлемо, но мы хотим искать совместными переговорами, совместными усилиями такие варианты обеспечения безопасности, которые будут гарантировать соответствующие условия, соответствующие возможности и требования для Украины, для европейских стран и, конечно, для Российской Федерации. Поэтому упущенные возможности президента Зеленского хорошо известны, и не надо сейчас валить с больной головы на здоровую", - сказал дипломат.

Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы народ Украины был независим, а власть страны - представительна. "Мы будем смотреть в зависимости от обстоятельств, как сказал президент России Владимир Путин. Он подтвердил еще раз, что мы заинтересованы в том, чтобы украинский народ был независимым, чтобы он имел правительство, которое будет представлять все его многообразие, и чтобы он не был в ситуации, когда он находится под полным внешним управлением, заточенным на то, чтобы поощрять неонацизм, геноцид русских, использовать Украину как инструмент сдерживания России", - подчеркнул глава МИД.-0-