Песков: ВОЗ может признать "Спутник V" буквально в течение нескольких месяцев

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" уже в ближайшие месяцы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия 1", сообщает ТАСС.

"Я убежден глубоко, что буквально в течение уже нескольких месяцев, обозримые перспективы, все-таки ВОЗ признает "Спутник", и удастся также потом продвинуться на этом пути с европейцами", - сказал Дмитрий Песков.

По его словам, можно долго рассуждать, почему ВОЗ пока еще не признала российскую вакцину, и "что за этим стоит - некое предвзятое отношение к нам или абсолютно бюрократические проблемы". "Возникают трудности, связанные с заполнением документов, с предоставлением нужного набора информации, потому что у нас - свои требования, там - свои требования. На то, чтобы эти требования как-то поженить, нужно время", - резюмировал Дмитрий Песков.

Ранее в декабре директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что ведомство рассчитывает на одобрение ВОЗ вакцины "Спутник V" в первой половине следующего года. По словам дипломата, для этого "осталось не так много сугубо технической бумажной работы".

"Спутник V", зарегистрированный в России 11 августа 2020 года, стал первой в мире официально признанной вакциной от коронавируса. На данный момент он одобрен более чем в 70 странах мира. -0-