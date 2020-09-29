Петр Порошенко заразился коронавирусом

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-президент Украины Петр Порошенко получил положительный результат теста на коронавирус. Как передает Укринформ, об этом политик сообщил в своем аккаунте в Facebook.

"Получил положительный тест на COVID. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварнее. Значительно коварнее. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома", - написал Петр Порошенко.

Ранее коронавирус был диагностирован у экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Сообщила, что получила положительный тест на COVID-19 и председатель партии "Голос" Кира Рудык.

По состоянию на 29 сентября в Украине лабораторно подтверждено 204 932 случая COVID-19, из них 4065 - летальных, 90 250 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3627 новых случаев.-0-