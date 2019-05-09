Пять человек погибли при пожаре в индийском штате Махараштра

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек погибли стали жертвами пожара в Пуне в штате Махараштра на западе Индии, сообщает Синьхуа.

Пожар начался примерно в 04:30 в магазине тканей в городе Пуна. Все погибшие - работники магазина.

По предварительным данным, работники спали в магазине, когда начался пожар. Они задохнулись от угарного газа. Ведется расследование причин пожара.-0-