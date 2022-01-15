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15 января 2022, 15:46

Пять человек погибли при пожаре в Ростовской области

Фото из архива
Фото из архива

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Каменском районе Ростовской области сегодня погибли пять человек, сообщает ТАСС.

По предварительной информации следователей, пожар возник сегодня рано утром в частном доме в поселке Глубокий, где проживал 45-летний мужчина со своей 55-летней сожительницей. В результате пожара хозяин домовладения, его сожительница и трое знакомых, личности которых устанавливаются, погибли на месте происшествия.

По факту гибели пяти человек возбуждено уголовное дело, на месте пожара работают следователи, криминалисты следственного управления, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские и пожаротехническая судебные экспертизы.-0-

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