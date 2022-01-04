Пять человек погибли в результате оползня в Китае

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее пяти человек погибли на юге Китая в результате схода оползня, сообщает ТАСС.

По информации китайского телевидения, ЧП произошло в городе Хуацзе в провинции Гуйчжоу во время проведения строительных работ. Кроме пяти погибших, в результате происшествия пострадали три человека, еще девять числятся пропавшими без вести. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Полиция уточняет детали, ведется следствие.

Для проведения спасательных работ были мобилизованы около 720 человек.-0-