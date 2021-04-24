Пять человек получили ранения при стрельбе в Новом Орлеане

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек были ранены в результате стрельбы в американском Новом Орлеане (штат Луизиана), сообщает ТАСС.
По данным полиции, неизвестные открыли стрельбу ночью в центре города, в районе, который является популярным среди туристов. Четверо пострадавших были срочно госпитализированы, еще одному помощь была оказана на месте происшествия. Также сообщается, что угрозы для жизни раненых нет. Сведений об обнаружении и задержании причастных к ночной стрельбе пока не поступало.-0-