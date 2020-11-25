Пять международных авиакомпаний предоставят пассажирам цифровые пропуска

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять крупных международных авиакомпаний с декабря начнут предоставлять пассажирам цифровые пропуска, указывающие на отсутствие у владельца COVID-19, сообщает газета Financial Times.

Пропуска CommonPass будут выдаваться пассажирам на некоторых рейсах авиакомпаний United Airlines, Lufthansa, Virgin Atlantic, Swiss International Air Lines и JetBlue. Проект разрабатывается при содействии Всемирного экономического форума и международной организации The Commons Project.

Чтобы получить пропуск, необходимо сначала пройти тест на коронавирус и получить цифровой сертификат, который будет загружен в специальное приложение на мобильном телефоне. Пассажиры по прибытии в страну назначения могут использовать сертификат в качестве доказательства отрицательного результата теста. Авиакомпании не делают CommonPass обязательным, но со временем планируется его использование для подтверждения вакцинации.

В настоящее время пассажиры сталкиваются с продолжительными периодами карантина по прибытии в страну назначения. Чтобы устранить необходимость в самоизоляции, некоторые страны проводят тестирование пассажиров.

"Надежное тестирование в сочетании с цифровыми сертификатами - еще один способ восстановить доверие клиентов и безопасно восстановить авиаперелеты", - сказала глава JetBlue Джоанна Герати.

В свою очередь исполнительный директор компании The Commons Project Пол Мейер заявил, что он также обсуждал возможность использования цифровых пропусков с владельцами круизных и судоходных компаний, а также гостиничных сетей.-0-