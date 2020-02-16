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16 февраля 2020, 00:41

Пять стран требуют от Ирана срочной компенсации за сбитый лайнер

Фото Ustinovz
Фото Ustinovz

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины требуют от Ирана незамедлительной выплаты компенсаций родным погибших пассажиров украинского самолета, сбитого в небе над Тегераном. Об этом заявил журналистам в Мюнхене глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань, сообщает ТАСС.

"Мы настаиваем на том, чтобы Иран срочно выплатил компенсации семьям погибших в соответствии с международными стандартами", - цитирует его телеканал CBC.

"Мы будем судить Иран по его действиям, а не по его заявлениям", - подчеркнул министр. Шампань сообщил, что на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности главы МИД указанных стран встретились с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и передали ему эти требования.

Ранее Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина создали специальную группу, которая будет оперативно доводить до родственников погибших всю информацию о ходе расследования и заниматься оказанием необходимой им помощи.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 граждан Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит расчетом противовоздушной обороны страны.-0-

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