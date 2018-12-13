Пятый человек задержан по делу о стрельбе в Страсбурге

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятый человек задержан по делу о стрельбе на рождественской ярмарке в Страсбурге. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Задержанный входит в близкий круг общения преступника, но не является членом его семьи. Остальные задержанные - родители и два брата подозреваемого - еще находятся под стражей.

Контртеррористическая операция, которая прошла в южном квартале города Нойдорф, завершилась без задержаний.

11 декабря вечером 29-летний Шериф Шекатт открыл стрельбу на рождественской ярмарке в центре Страсбурга. В результате теракта погибли три человека, еще 13 пострадали. Стрелявший смог уйти от полиции.-0-