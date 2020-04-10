План ООН по борьбе с коронавирусом собрал почти $400 млн

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глобальный план ООН по гуманитарному реагированию на пандемию коронавируса собрал уже $396,5 млн. Об этом сообщил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш на состоявшемся в ночь на 10 апреля закрытом заседании Совета Безопасности ООН, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

О запуске этого плана, целью которого является сбор средств в объеме $2 млрд на борьбу с COVID-19 в самых уязвимых странах мира, глава ООН объявил 25 марта.

Антониу Гутерриш напомнил, что миссии ООН продолжают работу по борьбе с коронавирусом по ряду направлений, например, предоставляют медицинское оборудование нуждающимся в нем странам, а также содействуют миссиям гуманитарной помощи и поддерживают отдельные государства в области планирования мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Генсек ООН призвал страны - члены Совбеза ООН проявить сплоченность в борьбе с коронавирусом. "Сигнал единства и решимости имел бы большое значение в нынешней неспокойной ситуации", - сказал Антониу Гутерриш. При этом он назвал меры по противодействию распространению коронавируса "борьбой поколения". По его словам, роль Совбеза ООН в ней очень важна, поскольку этот орган может способствовать смягчению последствий пандемии COVID-19 для мира и безопасности.

По словам Антониу Гутерриша, он воодушевлен поддержкой, которую получил его призыв к прекращению огня по всему миру на фоне пандемии COVID-19. "От Южной Америки до Африки и от Ближнего Востока до Азии мы наблюдаем, как конфликтующие стороны предпринимают некоторые первоначальные шаги для борьбы с пандемией и прекращения насилия", - отметил он.

Генсек ООН признал и то, что некоторые конфликты в условиях пандемии даже усугубились, и призвал в связи с этим соблюдать осторожность.

Прошедшее в ночь на 10 апреля заседание Совета Безопасности ООН по коронавирусу стало первым совещанием этого органа, посвященным пандемии. Оно проходило в режиме видеоконференции. Как отмечает информагентство AFP, заседание состоялось во многом благодаря инициативе Германии, которая является непостоянным членом Совбеза ООН.-0-