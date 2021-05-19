Площадь перед Нотр-Дамом закрыли из‑за загрязнения воздуха свинцом

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Франции перекрыла площадь перед собором Парижской Богоматери из-за обнаружения в воздухе у храма опасное количество свинцовой пыли, сообщает МИР 24.

Ученые изучили уровень загрязнения воздуха в районе Нотр-Дама и установили, что он превышает средние показатели по городу. Это связывают с пожаром, произошедшим весной 2019 года, в результате которого свинцовые конструкции здания расплавились. Огонь уничтожил примерно 400 т свинцовых листов на крыше собора.

Об опасности свинца для жителей Парижа экологи предупреждали и ранее, требуя от местных властей оперативных действий. В соборе провели несколько деконтаминаций, то есть процедур обеззараживания, но угрозу интоксикации горожан, вероятно, до конца не ликвидировали.

Сейчас территория собора Парижской Богоматери закрыта как для пешеходов, так и для автомобилистов. Площадь перед храмом будет недоступна жителям до тех пор, пока не завершится процесс очищения загрязненной зоны. Предполагается, что перекрытие территории поможет уберечь горожан от серьезных заболеваний.-0-