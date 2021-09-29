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29 сентября 2021, 11:59

Побег из Руклы. Почему мигранты боятся жить в Литве

Лагерь беженцев. Фото из архива
Лагерь беженцев. Фото из архива

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В литовском центре приема беженцев в Рукле рассказали, что на самом деле спровоцировало беспорядки в лагере для нелегальных мигрантов в выходные дни, сообщает портал Baltnews.

В минувшие выходные в Рукле произошли беспорядки, во время которых из лагеря сбежал 21 мигрант. Охрана применила силу в отношении мигрантов - слезоточивый газ и, возможно, электрошокеры. Охрана сначала отрицала применение силы, однако на видео, сделанном мигрантами и переданном в редакцию портала Delfi, видно, что это неправда.

Директор центра беженцев Беатриче Бернотене назвала прошедшие беспорядки "эмоциональной разрядкой" для мигрантов. "Видите ли, люди здесь достаточно спокойно живут, пока их что-то не раздражает. Мы вместе ходили, вы видели, дети играют, взрослые играют. Все проблемы, все вопросы решаются здесь. Поэтому, когда все хорошо, охраны достаточно. Если требуется помощь, мы обращаемся в полицию", - цитирует Беатриче Бернотене Delfi.

Директор выразила надежду на то, что дополнительные заборы устанавливать все же не придется. "Настанет тот день, когда мигранты в Литве или у себя на родине будут жить без всяких заборов", - отметила она.

Вместе с тем в центре размещения мигрантов в Рукле в воскресенье скончался 11-летний ребенок, у которого, по словам Беатриче Бернотене, были некие хронические заболевания еще до попадания в лагерь. Этот эпизод спровоцировал у мигрантов еще больше опасений по поводу условий содержания и угроз их здоровью и безопасности.

Несмотря на то что смерть ребенка из семьи беженцев напрямую не связана с беспорядками, глава Бюро по правам человека в Литве Витаутас Валентинавичюс намерен инициировать расследование, чтобы ответить на все возникшие вопросы. "Я считаю, что важны все обстоятельства смерти ребенка, это надо расследовать", - сказал правозащитник.

По словам члена парламентского комитета по правам человека Витаутаса Бакаса, к ситуации надо отнестись серьезно. Он напомнил, что несколько дней назад ООН сделала заявление о возможных нарушениях прав человека, связанных с содержанием мигрантов в Литве, Латвии и Польше. "Репутации страны наносят огромный ущерб", - подчеркнул Витаутас Бакас.

Политик был возмущен, что администрация лагеря молчит о серьезных проблемах в сфере здравоохранения в Рукле. Погибший в воскресенье мальчик - это не единственный тяжелый больной в лагере.

Литовский депутат Моника Ошмянскене считает, что недостаточно предоставлять мигрантам медицинскую помощь, оговоренную в международных документах (по законам это только скорая помощь). Депутат считает, что надо продемонстрировать элементарную человечность.-0-

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Теги
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