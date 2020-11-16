Побережье Ларнаки стало белым из-за града

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики Кипра в воскресенье объявляли оранжевый уровень опасности из-за дождей в отдельных регионах. Ларнаку засыпало крупным градом, сообщает Newsincyprus.

Град обрушился на пляж Маккензи после проливного дождя, "окрасив" побережье в белый цвет.

Как сообщает издание "Европа Кипр", ливень стал причиной мини-наводнений. Служба спасения откликнулась на шесть вызовов о затоплении подвальных помещений.

Плохую погоду прогнозируют на Кипре и в понедельник. Ожидаются сильные дожди и штормовой ветер.-0-

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