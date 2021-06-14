"Почему не спрашиваете у пилота? Это даже странно" - Путин в интервью NBC о ситуации с самолетом Ryanair

14 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин считает странным тот факт, что до сих пор никто публично не спросил у командира корабля Ryanair о том, сам ли он решил сесть в Минске или его принуждали к посадке. Об этом он в преддверии российско-американского саммита на высшем уровне сказал в интервью американской телекомпании NBC, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля, сообщает БЕЛТА.

"Я рассказывал недавно в одном из разговоров с европейским коллегой: версия господина Лукашенко, о которой он мне рассказал, заключается в том, что к ним самим поступила информация, что на борту находится взрывное устройство. Они проинформировали пилота, не принуждали его к посадке, и пилот принял решение садиться в Минске. Вот и все", - отметил российский Президент.

На ремарку журналиста "И вы верите, что это правда?" Владимир Путин парировал: "А почему мне ему не верить? Вы спросите у пилота. Самое простое - спросить у командира корабля: тебя принуждали к посадке или нет? Спросите у него. Вы спрашивали у него? Что-то я ни разу не слышал интервью этого командира корабля, который сел в Минске. Почему бы его не спросить: тебя что, силой принуждали садиться? Почему не спрашиваете-то у него? Это даже странно. Все обвиняют Лукашенко, а у пилота не спрашивают".

Российский лидер заявил, что в связи с этим он не может не вспомнить другого случая подобного рода, когда самолет Президента Боливии по приказу американской администрации посадили в Вене. "Борт №1 президента вот так принудительно приказали сесть. Президента вывели из самолета, обыскали самолет и вы об этом даже не вспоминаете. Вы считаете, это нормально? Там было хорошо, а Лукашенко поступил плохо? Послушайте, давайте как-то будем говорить на одном языке и какими-то одинаковыми понятиями оперировать", - призвал Владимир Путин.

На это высказывание американский журналист заметил, что "это совершенно другой пример", поскольку речь идет о коммерческом рейсе. Тогда Владимир Путин вновь был вынужден повторить свой тезис: "Послушайте меня, я еще раз вам говорю то, что мне сказал Президент Лукашенко. У меня нет оснований ему не верить. Спросите у пилота в конце концов, третий раз вам говорю. Ну почему вы не спросите-то? Его принуждали, его пугали? То, что прошла информация о том, что на борту находится взрывное устройство, что люди, пассажиры, граждане, которые не имеют никакого отношения к политике или к каким-то внутренним конфликтам, еще к чему-то, как-то могли воспринять это негативно, могли переживать на этот счет, конечно, это плохо. Чего же здесь хорошего? Мы, разумеется, осуждаем все, что связано с этим делом: с международным терроризмом, с использованием воздушных судов и так далее. Конечно, мы против".

"Вы мне сказали, что посадка самолета с Президентом Боливии - это другой случай. Другой, да, только он просто хуже в десять раз, чем то, что было сделано, если что-то было сделано, в Беларуси. И вы не хотите это просто признавать, пропускаете мимо ушей и хотите, чтобы миллионы людей во всем мире этого не замечали или забыли назавтра. Не получится", - заявил Владимир Путин.

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