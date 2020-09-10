Почти 100 крупных пожаров полыхают в трех штатах США

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 100 крупных природных пожаров охватили площадь в 1,375 млн га в американских штатах Орегон, Калифорния и Вашингтон, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный межведомственный пожарный центр, базирующийся в штате Айдахо.

Специалисты зафиксировали возникновение 17 новых крупных пожаров в трех штатах на западном побережье страны. Это доводит общее число крупных пожаров до 96, говорится в сообщении.

Стихия уничтожила сотни домов, причинила существенный ущерб пяти городам и вынудила провести массовую эвакуацию в штате Орегон. "Несколько крупных пожаров стремительно распространяются из-за жары, засухи и сильного ветра. Огонь может привести к самому большому числу жертв и ущербу собственности в истории штата", - предостерегла губернатор штата Кейт Браун.

Как сообщил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, общая площадь природных пожаров в этом году в штате возросла примерно до 930,7 тыс. га - это самый высокий в истории Калифорнии показатель. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2018 году - около 793,2 тыс. га. Количество очагов возгорания, в том числе ликвидированных, превысило 7,6 тыс. Жертвами стихийного бедствия стали восемь человек.-0-