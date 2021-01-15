Почти 1,5 тыс. мутаций коронавируса обнаружили в России

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 1,5 тыс. мутаций коронавирусной инфекции обнаружено в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

"Это важная тема, мы ей занимаемся, конечно. На сегодняшний день мы нашли уже почти 1,5 тыс. мутаций", - сказала Попова.

Оснований говорить о полном прекращении циркуляции коронавируса нет, он станет сезонным, добавила Попова.

Также глава Роспотребнадзора сообщила, что в РФ в ближайшие дни могут зарегистрировать третью вакцину от COVID-19. Ожидается, что регистрационное удостоверение на свою вакцину против коронавирусной инфекции получит Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П.Чумакова Российской академии наук. "Институт Чумакова днями должен получить регистрационное удостоверение, но результаты клиники уже очень хороши и показательны", - сказала Анна Попова.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 24 715, общее количество инфицированных достигло 3 520 531. Всего вылечились 2 909 680 человек. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 555 против 570 днем ранее, до 64 495.-0-