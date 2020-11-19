19 ноября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Почти 250 тыс. жителей Владивостока остались без тепла из-за снежного циклона, сообщили в Минэнерго РФ.

По данным Минэнерго, прекращено водоснабжение и теплоснабжение в Первомайском районе Владивостока (около 155 тыс. человек), а также теплоснабжение в Советском районе Владивостока (еще около 92,1 тыс. человек). Кроме того, без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городах Владивосток и Артем, в 37 населенных пунктах Шкотовского и Надеждинского районов (почти 150 тыс. человек).

Режим ЧС был введен сегодня во Владивостоке из-за массовых отключений электроснабжения во время снежного циклона. Мокрый снег и ледяной дождь, пришедшие на юг Приморского края, стали причиной перекрытия нескольких дорог, отключений света, перебоев с водой и теплом. Во Владивостоке с ночи идет дождь со снегом и ледяной дождь. На острове Русском отмечены перебои в движении общественного транспорта, падение деревьев из-за налипания льда.-0-