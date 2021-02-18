Почти 60% жителей Сирии оказались на грани голода

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 12 млн жителей Сирии, или 60% населения, находятся на грани голода. Цена минимального набора продуктов питания на месяц превышает средний размер зарплаты в стране. Об этом сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на данные Всемирной продовольственной программы (ВПП).

В ООН отмечают, что свирепствующая пандемия в Сирии вкупе с военным конфликтом, экономическим кризисом и стремительным ростом цен на продовольствие обернулась настоящей катастрофой. Многие сирийцы потеряли работу и пополнили армию нищих.

"Еще никогда ситуация не была такой тяжелой. После почти десяти лет конфликта сирийские семьи, которые уже исчерпали все свои сбережения, столкнулись с нарастающим экономическим кризисом", - сказал представитель Всемирной продовольственной программы Шон О'Брайен.

По данным ВПП, стоимость набора основных продуктов, которыми можно прокормить семью в течение месяца, составляет $234, что намного превышает среднюю заработную плату в стране. Речь идет о хлебе, рисе, чечевице, масле и сахаре. За последний год цены на основные продукты выросли на 236%.

"Вызывает тревогу тот факт, что сирийским семьям по всей стране недоступна даже обычная еда, - сказал Шон О'Брайен. - Новые данные показывают, что без гуманитарной помощи сирийцам с детьми просто нечего будет положить на стол, им придется ложиться спать голодными. Никогда еще гуманитарная помощь не была столь нужна".

Сегодня многие сирийские семьи, пытаясь накормить детей, залезают в долги и продают имущество и скот. Около 50% сирийцев сообщают, что из-за экономического спада и пандемии COVID-19 потеряли работу или другие источники дохода.

ВПП ежемесячно оказывает жизненно необходимую продовольственную помощь почти 5 млн человек из наиболее уязвимых групп населения Сирии. Для многих это единственный источник пропитания. Для обеспечения непрерывной помощи на всей территории Сирии до июля 2021 года ВПП требуется дополнительно $375,3 млн.-0-