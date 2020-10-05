Почти половина пражских отелей может закрыться

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До конца года могут закрыться 47% пражских отелей. В других регионах Чехии 30% гостиниц рассматривают такой же шаг, заявил президент Ассоциации отелей и ресторанов республики Вацлав Старек. Об этом сообщает чешский портал 420on.cz.

Вацлав Старек также добавил, что для восстановления гостиничной отрасли потребуется не менее трех лет.

Согласно данным опроса, проведенного ассоциацией, большинство чешских отельеров оценивают посещаемость к концу года на уровне от 6 до 10% от нормы. Еще одна проблема заключается в том, что почти полностью исчезли корпоративные мероприятия. Использование конференцзалов с начала года составляет одну десятую от нормы.

Чешское статистическое управление опубликовало лишь данные по туризму за второй квартал текущего года. В эти месяцы действовали карантинные меры, в том числе полное закрытие границ. Согласно статистике, во втором квартале количество ночевок в чешских отелях уменьшилось на 66,7% со стороны туристов-чехов и на 96,2% - со стороны иностранных гостей. За указанный период только 988 тыс. гостей были размещены в отелях, что на 82,9% (или на 4,8 млн человек) меньше, чем годом ранее.-0-