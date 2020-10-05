ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 5 октября 2020
Минск Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:17 Матч Лиги наций УЕФА Грузия-Беларусь пройдет без зрителей Спорт
18:17 Белорусские пограничники за выходные пресекли две попытки нарушения госграницы Происшествия
18:09 Почти половина пражских отелей может закрыться В мире
18:07 Уголовные дела возбуждены против 19 граждан, распространивших в интернете данные о сотрудниках милиции Происшествия
17:53 Завышение цен и просроченный товар - КГК выявил нарушения в магазинах Верхнедвинского района Регионы
17:52 Как спортобъекты Минска после волны COVID-19 пытаются вернуть посетителей Спорт
17:37 БКК впервые поставила калий в Китай по Северному морскому пути Экономика
17:28 В Гомеле назвали победителей регионального конкурса "Инновации в онлайн-образовании" Технологии
17:28 БЕЛАЗ планирует поставить крупному золотодобытчику РФ еще четыре самосвала Экономика
17:20 В Могилеве на Чаусском шоссе сегодня ограничат движение Регионы
17:05 Навстречу новой волне: в Европе продолжает расти заболеваемость коронавирусом В мире
17:04 МВД: пятеро участников воскресного протеста подозреваются в грубом нарушении общественного порядка Происшествия
16:48 Мобильное приложение для людей с бессонницей стало лучшим стартапом на "Дне инвестора-2020" Технологии
16:48 В Могилеве завершено расследование уголовного дела о разбое и изнасиловании Происшествия
16:47 Рабочая группа завершила подготовку проекта бюджета Союзного государства на 2021 год Экономика
16:34 В Белом доме рассказали о состоянии здоровья Дональда Трампа В мире
16:11 Жертвами шторма "Гамма" в Мексике стали шесть человек В мире
16:09 Археологическую коллекцию Язепа Дроздовича впервые представят в Национальном историческом музее Афиша
16:05 Два новых велогаража появятся в октябре на охраняемых стоянках в Минске Регионы
15:55 По требованию Генпрокуратуры приняты меры по устранению нарушений в системе водоснабжения Минска Регионы
15:51 Месячник по осенней посадке деревьев и кустарников продлится в Беларуси до 2 ноября Общество
15:40 В Минске усилят работу с автохламом Регионы
15:36 В Минске водителя мопеда в четвертый раз задержали пьяным Происшествия
15:32 В Псковской области 13 детей потеряли сознание на линейке В мире
15:26 Каждый десятый житель планеты мог быть инфицирован коронавирусом - ВОЗ В мире
15:16 МВД устанавливает личность автора сообщения о лжеминировании двух школ и гимназии в Минске Происшествия
15:00 НАТО обеспокоена ситуацией в Карабахе и призывает стороны к переговорам В мире
14:52 "Красносельскстройматериалы" будет использовать RDF-топливо Экономика
14:49 Россия продвигает диалог по Большому евразийскому партнерству в ЕАЭС, ШОС и с АСЕАН - Лавров В мире
14:47 Минские тепловые сети готовы к отопительному сезону Регионы
Все новости
Все новости
В мире
05 октября 2020, 18:09

Почти половина пражских отелей может закрыться

Фото 420on.cz
Фото 420on.cz

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До конца года могут закрыться 47% пражских отелей. В других регионах Чехии 30% гостиниц рассматривают такой же шаг, заявил президент Ассоциации отелей и ресторанов республики Вацлав Старек. Об этом сообщает чешский портал 420on.cz.

Вацлав Старек также добавил, что для восстановления гостиничной отрасли потребуется не менее трех лет.

Согласно данным опроса, проведенного ассоциацией, большинство чешских отельеров оценивают посещаемость к концу года на уровне от 6 до 10% от нормы. Еще одна проблема заключается в том, что почти полностью исчезли корпоративные мероприятия. Использование конференцзалов с начала года составляет одну десятую от нормы.

Чешское статистическое управление опубликовало лишь данные по туризму за второй квартал текущего года. В эти месяцы действовали карантинные меры, в том числе полное закрытие границ. Согласно статистике, во втором квартале количество ночевок в чешских отелях уменьшилось на 66,7% со стороны туристов-чехов и на 96,2% - со стороны иностранных гостей. За указанный период только 988 тыс. гостей были размещены в отелях, что на 82,9% (или на 4,8 млн человек) меньше, чем годом ранее.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
туризм Чехия
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото из архива Навстречу новой волне: в Европе продолжает расти заболеваемость коронавирусом
Фото businessinsider.com В Белом доме рассказали о состоянии здоровья Дональда Трампа
Фото cbn.com Жертвами шторма "Гамма" в Мексике стали шесть человек
Фото ТАСС В Псковской области 13 детей потеряли сознание на линейке
Майкл Райан. Фото dailysabah.com Каждый десятый житель планеты мог быть инфицирован коронавирусом - ВОЗ
Фото AP НАТО обеспокоена ситуацией в Карабахе и призывает стороны к переговорам
Главное
Александр Лукашенко и Юрий Сенько Лукашенко обсудил с главой ГТК ситуацию на таможне и переориентацию белорусских грузов
Нагорнокарабахский конфликт: боевые действия продолжаются
Система здравоохранения Беларуси готова ко второй волне COVID-19
"Северный Берег": точка роста
Топ-новости
БелАЭС получила седьмую линию связи с энергосистемой
Кукуруза в Беларуси убрана с половины площадей
В Minsk World – скидка 10% в "Северной Америке" и место на паркинге в подарок при покупке "трешки" в "Пекине"!
ГТК предлагает бизнесу активнее использовать возможности отечественных транспортно-логистических центров
ФХБ и Parimatch учредили гранты для лучших пресс-служб белорусского хоккея
Рабочая группа завершила подготовку проекта бюджета Союзного государства на 2021 год
БЕЛАЗ планирует поставить крупному золотодобытчику РФ еще четыре самосвала
Как спортобъекты Минска после волны COVID-19 пытаются вернуть посетителей
По требованию Генпрокуратуры приняты меры по устранению нарушений в системе водоснабжения Минска
БКК впервые поставила калий в Китай по Северному морскому пути
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 10 районах Беларуси
"Белавиа" присоединилась к отраслевой хартии по предотвращению распространения COVID-19
Опыт, профессионализм, мудрость - в Гомельской области возродили работу совета старейшин
В Беларуси выздоровели и выписаны 75 303 пациента с COVID-19
МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 4 октября задержаны 317 человек
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.