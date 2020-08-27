Под Харьковом расстреляли автобус с представителями организации "Патриоты - за жизнь"

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Харьковом радикалы заблокировали и расстреляли автобус с представителями организации "Патриоты - за жизнь". По предварительным данным, два человека убиты, один ранен и несколько похищены, сообщает ТАСС.

ЧП произошло сегодня вечером на трассе Киев - Харьков. По словам депутата Верховной рады Украины от партии ОПЗЖ Ильи Кивы, который возглавляет организацию "Патриотов", в автобусе находились 22 человека. Они ехали из Полтавы в Харьков, где проходило собрание членов организации. "Автобус был заблокирован радикалами. Они начали вести огонь из автоматического и травматического оружия", - написал Илья Кива в Facebook.

Он назвал виновными в расстреле представителей радикальной организации "Азов", с которой у "Патриотов" уже были стычки. По его словам, двоих представителей "Патриотов" члены бандформирований "Азов" и Нацкорпус" выкрали и увезли в неизвестном направлении.-0-