Под Калининградом загорелся замок Вальдау XIII века

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В поселке Низовье под Калининградом горит замок Вальдау - памятник культурного наследия XIII века, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Калининградской области.

"Огнем охвачено одно из зданий замкового комплекса, на месте пожара работают четыре пожарных расчета", - сообщили в МЧС.

Замок Вальдау - старинный прусский замок Тевтонского ордена. До переименования поселка в Низовье местное поселение называлось также Вальдау.

В 2007 году постановлением правительства Калининградской области замок Вальдау получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Тогда здание признали аварийным из-за существующей угрозы обрушения крыши и закрыли. Левый флигель оставался действующим, в нем находится краеведческий музей.-0-