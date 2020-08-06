Под Киевом мужчина открыл стрельбу на улице

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Обухов (Киевская область, Украина) водитель автомобиля совершил несколько хаотичных выстрелов возле остановки общественного транспорта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

По словам правоохранителей, конфликт, который перерос в стрельбу, возник у светофора между водителями двух автомобилей. "Затем один из водителей во время движения автомобиля из хулиганских побуждений начал беспорядочную стрельбу в сторону автомобиля своего оппонента. В результате этих неприцельных выстрелов пострадала девушка-продавец", - сообщили в полиции.

Уточняется, что 20-летняя девушка была госпитализирована с непроникающим ранением грудной клетки. Стрелка, который скрылся с места инцидента на автомобиле, задержали в Киеве. Им оказался 33-летний житель украинской столицы.

"Во время задержания у него изъяли пистолет "Форт-12", патроны, разрешительные документы. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания, и за содеянное ему грозит лишение свободы до семи лет", - добавили в полиции.

Открыто дело по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.-0-