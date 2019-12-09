Под завалами колледжа в Одессе нашли еще два тела

9 декабря, Одесса /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса во время разбора завалов спасатели нашли еще два тела, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Лукашенко направил соболезнование Зеленскому в связи с жертвами пожара в Одессе "В Беларуси с глубоким сожалением и болью восприняли трагичную новость об ужасном пожаре в Одессе, который привел к многочисленным человеческим жертвам", - говорится в соболезновании.

"9 декабря в 00.35 и 05.15 во время разбора завалов обнаружены тела двух человек", - говорится в сообщении.

Всего в результате пожара погибли 12 человек. Пострадали 30, в лечебных учреждениях остаются 9 человек.

Пожар в историческом здании, где располагается колледж, произошел 4 декабря. В момент возгорания в здании находились более 400 человек. Полиция начала досудебное расследование по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Официально о причине инцидента пока не объявлено.-0-