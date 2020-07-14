Подросток скончался в Монголии от бубонной чумы

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14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Монголии зафиксировали один летальный случай в результате заражения бубонной чумой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Монголии. По данным ведомства, погибший - 15-летний подросток из аймака (провинции) Говь-Алтай на юго-западе страны, он умер по пути в больницу. Анализ полимеразной цепной реакции (ПЦР) подтвердил, что причиной смерти стала чума. Как проинформировало министерство, за несколько дней до этого молодой человек вместе с друзьями съел блюдо из мяса тарбагана - монгольского сурка, часто являющегося переносчиком данного заболевания. Согласно официальной информации, правительство страны поместило на карантин около 20 человек, тесно контактировавших с инфицированным.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!