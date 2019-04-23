Появилось видео с предполагаемым террористом перед взрывом в церкви в Шри-Ланке

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Камеры видеонаблюдения засняли, как предполагаемый террорист-смертник входит в церковь св. Себастьяна в Негомбо (Шри-Ланка) перед взрывом, сообщает британский телеканал Sky New .

Кадры, транслируемые сегодня на новостных каналах Шри-Ланки, показывают, как молодой мужчина с рюкзаком за спиной движется сначала за пределами здания, а затем входит в церковь. Видео останавливается за мгновение до взрыва.

Во время теракта в церкви св. Себастьяна погибли 110 человек. Всего жертвами серии взрывов в отелях и церквях в Шри-Ланке 21 апреля стал 321 человек, более 500 были ранены. Пасхальные теракты, как их окрестили в прессе, стали самыми смертоносными в истории страны.

Ранее власти страны заявили, что все атаки были совершены террористами-смертниками. По данным полиции, в связи с терактами арестованы 40 человек.

По данным Associated Press, в Минобороны Шри-Ланки сообщили, что взрывы были осуществлены исламистами в отмщение за нападения на мечети в новозеландском Крайстчерче 15 марта. Детальной информации по этому поводу пока не предоставлено.-0-