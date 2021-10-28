Polexit: постпред России при ЕС рассказал о новом термине, описывающем распад Евросоюза

28 октября, Верона /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов сегодня на проходящем в Вероне XIV Евразийском экономическом форуме рассказал о новом термине, которым описывают распад Евросоюза, - Polexit, передает корреспондент БЕЛТА.

Российский дипломат подчеркнул, что размышления о судьбе ЕС - это, естественно, прерогатива самих европейцев. "Однако в их рядах единодушия явно не наблюдается, - констатировал он. - Более того, в последнее время все чаще звучат пессимистические прогнозы. Некоторые доходят до готовности вовсе списать Евросоюз со счетов, суля ему потрясения подчас в духе апокалипсиса. В центре таких сценариев - угроза распада ЕС под влиянием таких угроз, как эвентуальный исход Польши - Polexit (уже такой термин придумали), и утрата некого объединительного начала ввиду завершения политической карьеры Ангелы Меркель. А в качестве финального аккорда этой упаднической симфонии кто-то видит поглощение Евросоюза Китаем. Замечу, не Россией, и на том спасибо. На мой взгляд, эти и другие подобные варианты при всей неоднозначности сложившейся ситуации все же не отражают реальность".

"Напомню, что представители нашей страны в отличие от ряда официальных лиц Евросоюза не ставили партнеров и соседей по евразийскому континенту перед искусственным выбором, перед необходимостью определяться, за кого они - за умных или за красивых, - продолжил Владимир Чижов. - Мы исходим из того, что каждое государство имеет суверенное право развивать на международной арене многовекторное сотрудничество".

Постпред также подчеркнул, что на недавней встрече главы МИД России Сергея Лаврова с представителями Ассоциации европейского бизнеса в РФ было подтверждено наличие у европейских предпринимателей стремления к развитию сотрудничества. "Замечу, что для этого, как и для любого движения вперед, требуется помимо всего прочего предсказуемость, а не хаотичное введение односторонних рестрикций, которые, по сути, приносят экономику в жертву геополитике", - указал Владимир Чижов.

"Чего Россия хочет? Можете перевести дыхание: мы не собираемся вступать в Евросоюз и разваливать его изнутри. Второе: мы не собираемся разворачиваться исключительно на Восток и игнорировать мощное интеграционное объединение на части нашего общего евразийского континента. И третье: мы не собираемся противоборствовать с Евросоюзом. Нынешняя безрадостная реальность, увы, такова, что наши отношения с Брюсселем стали заложником внутреннего конфликта в третьей стране (как эта страна называется, я думаю, все знают)", - заявил постоянный представитель России при Европейском союзе.

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Он собрал на одной площадке известных политиков, бизнесменов и общественных деятелей из многих стран Европы и Азии, которые обсуждают широкий круг практических вопросов и актуальных проблем в области экономики и финансов, здравоохранения, экологии, энергетики и технологических инноваций на пространстве Большой Евразии, объединенных в этом году глобальной темой "Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека". Организаторами мероприятия выступают некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс" и Петербургский международный экономический форум.-0-