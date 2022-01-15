Полинезийского короля эвакуировали из дворца из-за вулкана и цунами

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Король государства Тонга в Полинезии Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из дворца из-за извержения вулкана и цунами, передает "МИР24".

В королевстве разбушевалась стихия: началось извержение вулкана Хунга-Хаапай, затем цунами обрушился на Нукуалофу – столицу Тонги. Сообщается, что полицейские и военные сопроводили короля на удаленную виллу, а простым жителям посетовали уходить в горы.

По той же информации, волна цунами разрушила береговую линию и повредила часть домов на южном берегу острова Савайи. Угроза цунами была объявлена на островах Фиджи, в Королевстве Тонга, в Американском Самоа и Новой Зеландии.-0-