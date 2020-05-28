Полиция Москвы проверяет заявление о вымогательстве главой Россельхознадзора денег у польской компании

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Москвы начала проверку о вымогательстве главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом денег у зарубежной компании за снятие ограничений на поставки продукции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

"В правоохранительные органы поступило заявление от представителя зарубежной компании, которая занимается производством молочной продукции, о вымогательстве крупной суммы денежных средств за снятие ограничений на поставки своей продукции в Россию. По данному факту проводится обязательная в таких случаях проверка", - говорится в сообщении.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что московская полиция начала проверку по заявлению представителя президента польской компании "Млековита" о вымогательстве у него $500 тыс. главой Россельхознадзора. "Накануне в дежурную часть ОМВД России по Красносельскому району Москвы поступил материал проверки по заявлению представителя компании "Млековита", который утверждает, что руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и его заместитель вымогали $500 тыс. через юриста у представителя компании", - сказал источник. Заявитель утверждает, что чиновники требовали взятку за снятие ограничений на поставки продукции "Млековиты" из Польши в Россию.

Между тем пресс-секретарь "Млековиты" Адрианна Сапиньская сегодня выступила с опровержением информации, что чиновники Россельхознадзора вымогали у руководства фирмы взятку за снятие ограничений на поставки ее продукции из Польши в Россию. "Такой ситуации не было. Это какая-то странная информация", - сказала Адрианна Сапиньская корреспонденту ТАСС.-0-