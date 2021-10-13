13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция непризнанного Косова открыла огонь по протестующим на севере края в городе Звечан, один человек ранен, сообщает ТАСС.

"Ранение нанесено в область грудной клетки огнестрельным оружием. Повреждены лопатка и ребро, готовим операционную, чтобы извлечь пулю. Раненый находится в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии", - цитирует портал хирурга Златана Элека, руководителя клинической больницы в Косовска-Митровице.

Сообщается, что пострадавшему стреляли в спину. По данным портала, косовская полиция начала покидать Звечан и публикует видеокадры многочисленных стреляных гильз на месте, где находились приштинские полицейские.

В то же время косовские СМИ сообщили: полиция Косова сегодня утром также провела спецоперацию в населенной преимущественно сербами северной части города Косовска-Митровица и ворвалась в аптеку для проверки языка документации. Сотни проживающих в городе сербов вышли на улицы, стали собираться на месте инцидента, блокировать движение грузовиками и пожарными машинами, были слышны сирены тревоги. Полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Глава Канцелярии по Косову и Метохии при Кабмине Сербии Петар Петкович сообщил, что в результате спецоперации косовской полиции и милицейского спецназа на севере Косова и Метохии десятки людей получили ранения. Он также заявил, что НАТО и силы международной миссии под эгидой НАТО в Косове (KFOR) должны принять меры по защите мира в сербском крае. "Главный вопрос: что предпринял и что предпримет KFOR, НАТО, чье обязательство по резолюции СБ ООН 1244 защищать сербский народ, мир и безопасность?.. Мы требовали и требуем все спорные вопросы решать путем диалога в Брюсселе, нас не хотели слышать", - заявил Петар Петкович.

Президент Сербии Александр Вучич срочно выехал на административную линию с Косовом и Метохией, где проведет встречу с представителями сербского населения края.

Между тем премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти заявил о завершении полицейской акции на севере края и объяснил действия полиции, в результате которых пострадали десятки людей и один получил тяжелое огнестрельное ранение, "борьбой с контрабандой". "Этим действиям полиции предшествовало интенсивное расследование, и они были санкционированы и скоординированы с компетентными органами прокуратуры и судами, были изъяты другие товары и доказательства, которые также являются вещдоками. Мы будем бороться с контрабандой и предотвращать ее. Сегодняшняя полицейская акция закончена", - заявил Альбин Курти.-0-