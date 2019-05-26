Полиция опубликовала новые фотографии подозреваемого во взрыве в Лионе

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская полиция опубликовала новые фотоснимки и описание человека, которого подозревают во взрыве на одной из пешеходных улиц в Лионе. Соответствующие кадры были размещены в
"Новые фотографии и описание человека, подозреваемого в причастности к взрыву на улице Виктора Гюго, - гласит размещенное под фотографиями сообщение. - Если у вас есть информация, помогите нам".
На одной из фотографий есть описание подозреваемого. По кадрам, мужчина был одет в темную рубашку с закатанными рукавами и светлые шорты-бермуды, на плечах у него был черный рюкзак.
Взрыв, в результате которого пострадали 13 человек, произошел 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Следователи склоняются к версии о взрыве самодельного устройства с поражающими элементами в виде фрагментов гвоздей и болтов. Камеры видеонаблюдения на близлежащих магазинах зафиксировали, как мужчина 30-35 лет подъехал на велосипеде к булочной и оставил там сумку.-0-
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