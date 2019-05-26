Полиция опубликовала новые фотографии подозреваемого во взрыве в Лионе

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская полиция опубликовала новые фотоснимки и описание человека, которого подозревают во взрыве на одной из пешеходных улиц в Лионе. Соответствующие кадры были размещены в Twitter полиции.

"Новые фотографии и описание человека, подозреваемого в причастности к взрыву на улице Виктора Гюго, - гласит размещенное под фотографиями сообщение. - Если у вас есть информация, помогите нам".

На одной из фотографий есть описание подозреваемого. По кадрам, мужчина был одет в темную рубашку с закатанными рукавами и светлые шорты-бермуды, на плечах у него был черный рюкзак.

Полиция обнаружила ДНК возможного виновника взрыва в Лионе В расследовании взрыва принимают участие 90 следователей и 30 технических экспертов.

Расследование взрыва в Лионе ведут 90 следователей Следствие располагает десятками свидетельских показаний, и подтвердил ранее озвученную в СМИ версию о том, что бомба была взорвана дистанционно.

Французская полиция установила подозреваемого в организации взрыва в Лионе Мужчина подъехал на велосипеде. Его лицо на видеозаписи скрыто за капюшоном и темными очками, но прокуратуре удалось установить его личность.

Взрыв, в результате которого пострадали 13 человек, произошел 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Следователи склоняются к версии о взрыве самодельного устройства с поражающими элементами в виде фрагментов гвоздей и болтов. Камеры видеонаблюдения на близлежащих магазинах зафиксировали, как мужчина 30-35 лет подъехал на велосипеде к булочной и оставил там сумку.-0-