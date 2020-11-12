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12 ноября 2020, 08:37

В Варшаве полиция применила газ и оружие против участников марша независимости

Фото "Радио Польша"
Фото "Радио Польша"

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько полицейских получили ранения после того, как группы хулиганов атаковали фаерами и камнями стражей порядка, охраняющих ежегодный марш независимости в Варшаве. Об этом сообщает "Радио Польша".

В марше в центре польской столицы, приуроченном к отмечаемому 11 ноября национальному празднику независимости, приняли участие несколько тысяч человек. В этом году из-за эпидемии коронавируса в Польше марш независимости должен был пройти в формате автомотопробега. Однако украшенные национальными флагами автомобили и мотоциклы сопровождались толпами пешеходов.

Изначально усиленные подразделения полиции только наблюдали за происходящим и призывали собравшихся из громкоговорителей разойтись, так как массовые мероприятия из-за эпидемии коронавируса в Польше запрещены. Спустя более часа полицейские в больших группах с щитами и газовыми баллончиками в руках начали оттеснять участников шествия. В сторону полицейских полетели горящие фаеры. Полиция применила в адрес агрессоров слезоточивый газ и гладкоствольное оружие.

Главный организатор марша независимости Роберт Бонкевич назвал атаки на полицейских провокацией леворадикальных боевиков. Наряду с этим он обвинил полицейских, что своими действиями они провоцировали агрессию.

Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский из-за пандемии коронавируса запретил проведение марша независимости. "В связи с предостережениями эпидемиологов я не даю согласие на проведение марша независимости 11 ноября. Заключение санэпидслужбы свидетельствует о сложной эпидемической ситуации, особенно в Варшаве", - написал политик в Twitter.-0-

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