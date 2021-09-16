Полиция проводит эвакуацию в одном из районов Овьедо из-за сообщения о бомбе на парковке

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16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная полиция эвакуирует людей в одном из районов испанского города Овьедо (автономное сообщество Астурия) из-за сообщения о заложенном на парковке взрывном устройстве, сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
"Поступил анонимный звонок о том, что на одной из парковок находится взрывное устройство, парковка расположена недалеко от судов", - пояснили в полиции.
На месте инцидента работают правоохранительные органы, которые "эвакуируют, где посчитают целесообразным, это очень большая зона", добавили в полиции.-0-