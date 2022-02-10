Полиция Веллингтона арестовала 120 человек после разгона акции протеста у стен парламента

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Новой Зеландии сегодня арестовала 120 человек в ходе разгона акции протеста у стен национального парламента в Веллингтоне, двое сотрудников правоохранительных органов получили травмы. Об этом сообщил глава полицейского управления столичного округа Корри Парнелл, пишет ТАСС.

В ходе брифинга для журналистов он подтвердил, что после ареста еще 70 человек общее число арестованных полицией активистов выросло до 120. Ранее сообщалось о 50 задержанных. В дальнейшем стражи порядка намерены ужесточить меры. "До сих пор мы принимали очень взвешенные меры по отношению к тем, кто остается на территории (парламента) и протестующим, мы усердно трудились, чтобы убедить их мирно отказаться от своих мероприятий. Однако сейчас мы перешли к принудительным мерам", - сообщил он, отметив, что полиция хорошо осведомлена о планах и тактике протестующих, хотя участники акции лишились общего руководства, разделившись на несколько групп.

Акция протеста у стен новозеландского парламента началась 8 февраля, когда протестующие, прибывшие из разных регионов страны, припарковали сотни машин, грузовиков и мотоциклов на прилежащих к парламенту улицах и вышли на лужайку перед зданием. Свое мероприятие они назвали "Конвой 2022", последовав примеру канадских дальнобойщиков, акции протеста которых начались в североамериканской стране в январе текущего года. В среду участники акции попытались прорваться в здание парламента, но были оттеснены полицией, арестовавшей в тот раз троих активистов. Позднее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рекомендовала протестующим соблюдать правила и покинуть территорию парламента, отметив, что далеко не все новозеландцы разделяют их точку зрения.

В конце января Новая Зеландия перешла на красный (максимальный) уровень тревоги из-за распространения омикрон-штамма коронавируса внутри страны. Предписываемые этим уровнем ограничения не слишком жесткие и касаются в основном числа посетителей различных учреждений и участников мероприятий, также обязательными остаются маски и социальная дистанция.-0-