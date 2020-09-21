Полиция задержала подозреваемого в отправке яда Трампу

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан подозреваемый в отправке письма с рицином в Белый дом, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники в федеральных правоохранительных органах.

Человек, который, предположительно, мог послать американскому президенту Дональду Трампу письмо, содержащее ядовитое вещество, задержан при попытке въехать в США из Канады.

Представитель ФБР подтвердил арест и сообщил, что агентство продолжает расследование инцидента.

Ранее представители правоохранительных органов заявили, что яд, содержащийся в письме, адресованном Дональду Трампу, является высокотоксичным и может вызвать отказ органов и смерть.-0-