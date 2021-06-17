Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в немецком Эспелькампе

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители ФРГ задержали предполагаемого преступника, открывшего стрельбу в городе Эспелькамп (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию агентства DPA из источников в региональной полиции.

Подозреваемый был задержан в коммуне Дипенау (федеральная земля Нижняя Саксония). Сведений о его связи с терроризмом не приводят.

Как сообщалось, неизвестный открыл стрельбу в частном доме в городе Эспелькамп - погибли два человека.-0-