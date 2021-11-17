Польша начнет строить заграждение на границе с Беларусью 15 декабря

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Польши намерены начать строительство капитального заграждения на границе с Беларусью 15 декабря. Об этом заявил в эфире Польского телевидения сенатор Кшиштоф Мруз, сообщает РИА "Новости".

"15 декабря начнется строительство. Мы завершаем выбор подрядчиков", - сказал Кшиштоф Мруз.

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил, что строительство ограждения на польско-белорусской границе будет вестись в три смены 24 часа в сутки. Он рассказал, что предполагается строительство инженерного заграждения 180 километров длины, 5 метров высоты. Данную конструкцию оснастят электронной техникой: камерами ночного видения, датчиками движения, камерами дневного видения.

До этого в Польше приняли закон о строительстве на границе с Беларусью капитального заграждения. В настоящее время там имеется временное заграждение из колючей проволоки.-0-