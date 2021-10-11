Польша не исключает обсуждения полномочий европейских чиновников на Евросовете

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша не исключает возможность обсуждения вопроса превышения полномочий европейских институтов на площадке Евросовета. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Павел Яблонский, сообщает ТАСС.

"Я не исключаю, что это будет необходимо", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности обсуждения этого вопроса на высоком уровне.

"Мы сейчас находимся в ситуации, когда в ЕС ведется спор между двумя взглядами на будущее европейской интеграции", - указал представитель МИД. Один, по его словам, "абсолютно центристский, характеризуется навязыванием со стороны недемократического и неконтролируемого центра в лице не несущих демократической ответственности чиновников и политиков направления действий, которые не только описаны в договорах, но и выходят за их пределы. Этот взгляд в последние годы доминировал в брюссельской политике", - подчеркнул Павел Яблонский.

Второй взгляд, которого придерживается Польша и еще несколько стран, опирается на то, что нужно где-то поставить границы. "Эти границы для нас - это договоры и норма о признании. Это означает, что если за европейскими институтами не признаются какие-то компетенции, то они остаются в ведении стран-членов. Возможно, будет необходимость еще раз это подтвердить", - сказал представитель МИД Польши, отметив, что соответствующая дискуссия уже ведется.

"Тренд принятия всего, что Брюссель объявляет правдой, начинает меняться. Этот процесс займет какое-то время, но все больше политиков в разных странах начинают понимать, что граница должна быть поставлена. Целью европейской интеграции было не создание супергосударства, а создание союза хорошо интегрированных, но суверенных стран. Мы будем бороться за то, чтобы так и оставалось", - подчеркнул Павел Яблонский.

Конфликт Польши с Европейским союзом по вопросам компетенции европейских институтов продолжается уже несколько лет. Он начался с недовольства Брюсселя по поводу проводимой Варшавой реформы польской судебной системы. В декабре 2017 года Еврокомиссия инициировала в отношении Польши процедуру устранения нарушений европейского права.

В конце прошлого года Совет ЕС и Европарламент условились считать соблюдение принципа верховенства права решающим критерием при распределении бюджетных расходов между членами сообщества. Речь идет обо всех средствах бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран Евросоюза после пандемии коронавируса. Польша и Венгрия, которые регулярно подвергаются критике Евросоюза из-за разногласий с Брюсселем в вопросах оценки соблюдения норм верховенства права, выступали против.

7 октября Конституционный суд Польши, рассмотрев запрос премьер-министра Матеуша Моравецкого, подтвердил несоответствие нормы о доминировании европейского права над положениями Конституции республики. Это решение вызвало новую волну критики со стороны Брюсселя и спровоцировало разговоры о возможности лишения Польши средств из европейских фондов.-0-