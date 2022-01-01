Польша приняла председательство в ОБСЕ

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша с 1 января приняла от Швеции председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает ТАСС.

Республика будет осуществлять функции координатора в этой международной организации, в которую входит 57 стран.

Как отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, власти сделают все, чтобы заботиться о мире и безопасности в этой части света, посылая соответствующие сигналы партнерам в ЕС и НАТО, если будут замечены угрозы.

О планах сосредоточиться на разрешении конфликтов и кризисов на территории ОБСЕ заявлял ранее и министр иностранных дел республики Збигнев Рау. По его словам, Польша на посту председателя будет стремиться поддерживать все усилия по обеспечению безопасности и стабильности. "Наше внимание будет сфокусировано на текущих конфликтах и кризисных ситуациях", - заявил он, подчеркнув, что они влияют на региональную стабильность.

"Мы понимаем уровень задач, которые ждут нас в 2022 году. Но мы пока не можем предсказать уровень вызовов, которые ждут нас. Мы сталкиваемся с напряженностью и угрозами для обществ в нескольких странах-участницах. Мы настоятельно призываем уважать право людей жить в мире и безопасности", - сказал Збигнев Рау.

Полная программа польского председательства будет представлена в январе в Вене. Как заверил министр, Польша на посту председателя намерена действовать комплексно и активно, вовлекая в работу все институты ОБСЕ, миссии и государства.

ОБСЕ - крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран. Организация была основана в 1973 году под названием Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. ОБСЕ нацелена на предотвращение возникновения конфликтов в своем регионе, урегулирование кризисных ситуаций, ликвидацию последствий конфликтов.-0-