Польское агентство аэронавигационных услуг заявило о падении доходов после запрета полетов над Беларусью

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потери в доходах Польского агентства аэронавигационных услуг (PANSA) в связи с запретом полетов над Беларусью могут составить 3-5%. Об этом заявил глава PANSA Януш Янушевский, сообщает польский портал WPN.

"Ограничения, которые наложили на Беларусь европейские страны, приводят в том числе к тому, что структура движения фактически меняется по всей Европе", - сказал Януш Янушевский, добавив, что в Польше "это действительно ощущается".

PANSA живет за счет сборов, взимаемых с авиакомпаний за предоставление аэронавигационных услуг для самолетов, которые приземляются и взлетают в аэропортах Польши и летают через воздушное пространство страны.

"На данный момент мы можем сказать, после первых оценок данной ситуации, что потенциальные потери доходов PANSA составят примерно 3-5% в период введения этих ограничений. Это связано с тем, что самые "тяжелые" пассажирские самолеты, на которых перевозится больше всего людей, переместились на север Европы, что привело к потере трафика", - пояснил Януш Янушевский.

Польское агентство аэронавигационных услуг - единственное учреждение в стране, которое обучает и нанимает авиадиспетчеров. Они дежурят 24 часа в сутки, семь дней в неделю. PANSA также отвечает за управление воздушным пространством Польши и за авиационную инфраструктуру, которую она создает и развивает. Под управлением агентства, в частности, находятся радиолокационная система, аэронавигационное оборудование, системы связи и системы помощи при посадке.-0-