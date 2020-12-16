Польской Силезии грозит рост безработицы до 50% из-за закрытия угольных шахт

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрытие угольных шахт приведет к повышению уровня безработицы до 50% в некоторых городах польской Силезии. Об этом заявил генеральный директор крупнейшей в стране компании по производству угля Polska Grupa Gоrnicza (PGG) Томаш Рогала, сообщает Reuters .

Согласно соглашению, подписанному представителями правительства Польши и профсоюзов, PGG постепенно закроет свои шахты к 2049 году. Генеральный директор PGG Томаш Рогала считает, что закрытие шахт без инвестирования в создание альтернативных рабочих мест в Силезии приведет к скачку безработицы среди населения.

По его словам, из 100 тыс. в рабочих мест Силезии около 7 тыс. связаны с добычей угля, в то время как в других странах ЕС это соотношение составляет 150 рабочих мест к 100 тыс.

"Каждое второе рабочее место в Европе, связанное с угольной промышленностью, приходится на Польшу. Вот почему так легко говорить о декарбонизации в Европе и так сложно в Силезии", - сказал Томаш Рогала.

Он отметил, что в Силезии есть города, где угольная шахта является основным источником работы. "Мы очень часто слышим о быстрой трансформации, быстром отказе от угля и быстром закрытии шахт. Что это значит для рынка труда? Закрытие шахт в короткий период времени приведет к увеличению безработицы до нескольких десятков процентов", - сказал Томаш Рогала.-0-