Помощник Трампа прервал поездку по Европе из-за кибератак на госучреждения США

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен прервал официальную поездку по странам Европы из-за массированной кибератаки на американские госучреждения, сообщает газета Politico.

По данным издания, после переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макроном О'Брайен срочно вернулся в Вашингтон, чтобы координировать меры, которые принимают власти в связи с кибератаками. Нападения затронули Госдепартамент, министерства обороны, торговли, финансов и внутренней безопасности. Их приписывают российским хакерам.

"Изменение планов поездки является признаком того, насколько серьезно власти оценивают ситуацию. В ближайшие дни О'Брайен проведет в Белом доме серию совещаний по этой проблеме", - отметил источник газеты Politico.

Ранее, 14 декабря, агентство Reuters выступило с утверждением, что группа хакеров, которые предположительно работают на российское правительство, совершили кибератаку 13 декабря и получили доступ к компьютерным системам Министерства внутренней безопасности США. Там подтвердили факт взлома и заявили, что реагируют на ситуацию в сотрудничестве с правительственными и частными структурами. По данным агентства, взлому еще подверглись Минфин и подразделение Министерства торговли США - Национальное управление по телекоммуникациям и информации. По утверждению газеты The Washington Post, хакеры также получили доступ к данным Госдепартамента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг все обвинения США в причастности России к подобным компьютерным атакам и призвал американские власти прекратить "голословно обвинять русских". Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин предлагал американской стороне заключить соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности. По его мнению, "это позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее".

Совет национальной безопасности при Белом доме 15 декабря объявил о создании объединенной координационной группы по вопросам кибербезопасности с целью "обеспечить непрерывное единство усилий". В свою очередь правительство планирует следить, что совет будет называть "значительным инцидентом в киберпространстве".-0-