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02 июля 2020, 08:50

Поправки к Конституции РФ поддержали 77,93% россиян после обработки 99,9% протоколов

Фото ТАСС
Фото ТАСС

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 77,93% проголосовавших поддержали поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 99,9% протоколов, сообщает ТАСС.

Согласно данным, опубликованным на экране в информационном центре ЦИК, против поправок к Конституции выступили 21,26% проголосовавших. Общая явка, по последним данным, составила 65%.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21.00 по московскому времени в среду. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в общероссийском голосовании, при этом порог явки не установлен.-0-

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