Портфель одобренных банком БРИКС проектов достиг $28 млрд

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый банк развития (НБР) БРИКС с момента начала своей операционной деятельности одобрил 76 проектов на общую сумму $28 млрд. Об этом заявил во вторник президент НБР Маркус Троихо, выступая на шестом заседании Совета управляющих банка, которое в этом году прошло под председательством министра финансов России Антона Силуанова в формате видеоконференции, сообщает ТАСС.

"Сейчас в нашем портфеле 76 проектов на общую сумму в $28 млрд. Они покрывают сферы от чистой энергетики до городского развития, от водоочистки до социальной инфраструктуры. Эти проекты делают жизни людей лучше", - приводит пресс-служба НБР на своем сайте слова президента банка. Он добавил, что предоставленное финансирование по этим проектам позволило сгенерировать до 2,8 ГВт возобновляемой энергии, осуществить строительство или ремонт 15 тыс. км дорог, а также построить или отремонтировать 820 мостов в странах-членах БРИКС.

По его словам, создание региональных отделений банка приблизило НБР к потребностям стран - членов объединения. "И к концу этого года наше местное присутствие в Бразилии, России, Индии и Южной Африке заработает в полную силу", - сказал Маркус Троихо. Председательство в Совете управляющих НБР по итогам данного заседания перешло от России к Индии, сообщается на сайте банка.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банком ранее были получены международные кредитные рейтинги на уровне "АА+" от Fitch Ratings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.-0-