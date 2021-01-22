Португалия приостанавливает авиасообщение с Британией

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Португалии приняло решение о приостановке авиасообщения с Великобританией с 23 января для предотвращения распространения нового штамма коронавируса. Об этом заявил премьер-министр республики Антониу Кошта, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что между странами будут осуществляться только вывозные рейсы. Антониу Кошта подчеркнул, что данный шаг призван снизить риск заражения мутировавшим штаммом коронавируса, выявленным раннее в Соединенном Королевстве.

Всего в Португалии выявлено почти 600 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 9686 человек, выздоровели более 434 тыс.

14 декабря 2020 года глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен.-0-