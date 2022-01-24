После беспорядков в Брюсселе полиция задержала 239 человек

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бельгийская полиция задержала 239 человек после беспорядков, которыми обернулась демонстрация протеста против санитарных ограничений в Брюсселе, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

"Было произведено 228 административных арестов за нарушение общественного порядка". Все задержанные были отпущены после установления их личности. Еще 11 человек были взяты под стражу "за хранение оружия, неповиновение органам правопорядка и/или нанесение ущерба". "Среди них шесть бельгийцев, трое французов, один нидерландец и один афганец", - приводит агентство выдержку из отчета полиции.

Мирная, по заверениям организаторов, акция протеста против антиковидных ограничений вечером 23 января закончилась погромами в Евроквартале Брюсселя. Как сообщил комиссариат полиции, в ходе беспорядков пострадали по меньшей мере 12 участников манифестации и трое полицейских.

По оценкам полиции, в общеевропейской манифестации против санитарных ограничений в Европе участвовали до 50 тыс. человек. Участники акции начали сбор подписей под общественной петицией об отставке правительства Бельгии и проведении новых выборов.

После манифестации в Европейском квартале Брюсселя произошли столкновения с полицией и погромы, в которых приняло участие до тысячи человек. Полиция активно применяла водометы и слезоточивый газ, несколько десятков манифестантов задержаны. Разбиты витрины магазинов и стекла в нескольких зданиях институтов ЕС. Протестующие разбили и сожгли несколько автомобилей и множество мусорных контейнеров.-0-