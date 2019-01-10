После стрельбы у московского кафе мужчину увезли в багажнике

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи СК проводят проверку после похищения посетителя ресторана на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

10 января 2019 года в Москве неизвестные злоумышленники ворвались в здание и выстрелили вверх, потом насильно затолкали одного из посетителей в багажник автомобиля Mitsubishi и скрылись с места происшествия. В городе введен план "Перехват".

Проводится доследственная проверка, устанавливается местонахождение автомобиля и потерпевшего.-0-