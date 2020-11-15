Последствия наводнений в Мексике затронули 238 тыс. жителей страны

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вызванные сильными дождями наводнения в Мексике и их последствия затронули свыше 238 тыс. жителей востока и юго-востока страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное координационное управление сил гражданской обороны.
Из-за наводнений в Табаско и Чьяпасе погибли не менее 30 человек. Последствия циклона затронули более 500 жилых районов, десятки тысяч домов получили повреждения.
Гуманитарную помощь людям, проживающим в этих территориальных зонах, передали Великобритания, Дания, Испания, Франция, Румыния.-0-