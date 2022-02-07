Постпред КНР при ООН указал на "позорный список" нарушений США прав человека

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировое сообщество должно обратить внимание на позорный список нарушений прав человека в мире со стороны США. Об этом говорится в распространенном заявлении постоянного представителя Китая при ООН Чжан Цзюня, сообщает ТАСС.
Постпред КНР указал, что "позорный список нарушений Соединенными Штатами прав человека заслуживает пристального внимания и серьезной ответственности со стороны мирового сообщества".
"Неизбирательные убийства гражданских лиц, включая женщин и детей, американскими военными в Сирии, Афганистане и Ираке уже являются военными преступлениями", - отметил Чжан Цзюнь.
"Систематические этнические чистки и убийства коренного населения на протяжении американской истории являются настоящим геноцидом и преступлением против человечности", - также заявил постпред КНР.-0-