Пожар бушует на более чем 100 га в калифорнийском каньоне Пало-Колорадо

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Природный пожар в калифорнийском каньоне Пало-Колорадо (США) распространился на более чем 100 га. Об этом сообщило сегодня местное отделение телеканала NBC, информирует ТАСС.

О пожаре стало известно около 19.30 21 января по местному времени (сегодня в 6.30 по минскому).

Ранее Национальная метеорологическая служба США сообщала: в субботу утром в районе ожидается сильный ветер. Это представляет дополнительную опасность.

Жители региона получили приказ об эвакуации. Американское отделение Красного Креста для них организовало временное убежище.-0-